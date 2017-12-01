У жительницы Зеленоградского района украли Mini Cooper и спрятали его во дворе Дома культуры

В Зеленоградском районе госавтоинспекторы разыскали автомобиль Mini Cooper, украденный у местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как рассказала Клопс.Ru хозяйка автомобиля Анастасия, утром 29 ноября соседка сообщила ей, что со двора пропал её автомобиль. Девушка обратилась в полицию.



На следующий день Анастасии позвонили из правоохранительных органов и сообщили, что её Mini Cooper нашли в одном из посёлков. Машина оказалась спрятана во внутреннем дворе местного Дома культуры. По словам девушки, автомобиль был закрыт, ключей не было.

Сейчас идут следственные действия, поэтому пока она не может воспользоваться своей машиной. После проведения всех необходимых следственных действий автомобиль передадут владелице.

Пока подозреваемого не задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.