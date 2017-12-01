В Калининграде на ул. Корабельной сожгли Mercedes стоимостью более 5 млн рублей

В ночь на понедельник, 27 ноября, в Калининграде на ул. Корабельной сожгли Mercedes S 350. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.



Хозяин автомобиля — генеральный директор одного из калининградский мясокомбинатов. Накануне вечером его сын припарковал иномарку на ул. Корабельной, за охраняемой территорией. В 00:50 один из жильцов дома вышел на балкон и увидел, что автомобиль горит. Мужчина вызвал пожарных и полицию. Сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей. Выяснилось, что неизвестный, одетый в тёмную одежду, подбежал к автомобилю, бросил какой-то предмет, после чего иномарка загорелась. А подозреваемый скрылся.



У машины полностью выгорел моторный отсек, частично кузов и салон автомобиля. Ущерб от возгорания автомобиля составил 5 300 000 рублей. Подозреваемого пока не задержали.