Под Черняховском лоб в лоб столкнулись два автомобиля (обновлено)

В пятницу, 1 декабря, под Черняховском столкнулись два автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в группе "Сообщество автомобилистов Калининградской области" на сайте "ВКонтакте".

Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись лоб в лоб. После удара одну из машин выбросило на обочину. Машины получили значительные повреждения. По сообщению очевидцев, никто из людей серьёзно не пострадал. Одну из участниц аварии увезли на скорой помощи. Также автомобилисты говорят, что на дороге гололёд.

Подробности ДТП уточняются.

Обновлено от 12:05



ДТП случилось 9:15. По сообщению источника в экстренных службах города, на Гусевском шоссе столкнулись микроавтобус Renault и легковой автомобиль Ford. В аварии пострадала 47-летняя женщина. Её увезли в Черняховскую больницу с ушибами таза и бедра.