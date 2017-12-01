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В Калининграде задержали подозреваемого в серии краж, который последние 15 лет провёл в тюрьме (видео)

09:32
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В Калининграде задержали мужчину, подозреваемый в серии краж из дачных домиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
 
В полицию обратились несколько владельцев частных домов, расположенных в садовых обществах. Во всех случаях потерпевшие жаловались на неизвестного преступника, который вскрывал помещения и хозпостройки, и обворовывал их. В основном из садовых домиков пропадали электроинструменты.
 
Подозреваемого задержали. Им оказался 44-летний неоднократно судимый житель Калининграда. Как выяснилось, он последние 15 лет провёл в местах лишения свободы за различные преступления. Мужчину доставили в отдел полиции. Выяснилось, что похищенные вещи он продавал либо сдавал в ломбарды. Уже установлено, что задержанный совершил как минимум три  подобных преступления.
 
"В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия по поиску и изъятию похищенных вещей. Решается вопрос о возбуждении в отношении калининградца уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ ("Кража"). Устанавливаются все эпизоды преступной деятельности предполагаемого злоумышленника", — пояснили в ведомстве.
 
Видео: пресс-служба регионального УМВД
 

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