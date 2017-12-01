За сутки в Калининграде произошло два пожара в жилых домах

В четверг, 30 ноября, пожарные-спасатели потушили два пожара в жилых домах Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о пожаре на ул. Большая окружная в СНТ "Золотой Петушок" поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 19:48. В одноэтажном частном доме выгорела кухня, деревянное потолочное перекрытие и кровля. Во время пожара никто не пострадал.

"Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчёты пожарно-спасательной части ПСЧ-5 и СПСЧ в составе 11 человек и двух единицы техники", — уточнили в ведомстве.

В 22:32 поступило сообщение о пожаре на проспекте Победы. В двухэтажном многоквартирном доме в одной из квартир загорелась мебель на площади шесть квадратных метров, квартира оказалась закопчена. Пострадавших нет. Для ликвидации возгорания привлекались пожарные расчёты пожарно-спасательной части ПСЧ-5 и СПСЧ в составе 11 человек и две единицы техники.