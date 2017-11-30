В Австралии телеведущая едва не погибла во время эксперимента с жидким азотом в прямом эфире

В прямом эфире австралийского телевидения одна из ведущих едва не погибла во время неудачного эксперимента с жидким азотом. Об этом сообщают РИА Новости

Во время сюжета утреннего шоу Studio 10 на десятом канале учитель физики и блогер Джейкоб Стриклинг заполнял бутылки с кока-колой жидким азотом, чтобы потом запускать их как ракеты.

После успешного эксперимента он предложил ведущей Натарше Беллинг повторить "фокус" вместе с ним: он должен был залить жидкий азот в бутылку, а она по его команде должна была ее перевернуть.

Однако во время опыта что-то пошло не так, и ёмкость с жидкостью практически стартовала, как ракета, из рук женщины, едва не пробив ей голову.

В комментариях к видео пользователи раскритиковали как ведущую, так и блогера, позволяющего себе подобные эксперименты и подвергающего опасности окружающих. Почти все сходятся во мнении, что бутылка могла убить девушку.