В Калининграде будут судить мужчину, замуровавшего в квартире женщину с четырёхлетним ребёнком

В Калининграде завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, замуровавшего в квартире женщину с четырёхлетним ребёнком. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы"). Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.