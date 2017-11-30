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В Калининграде будут судить мужчину, замуровавшего в квартире женщину с четырёхлетним ребёнком

17:42
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В Калининграде завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, замуровавшего в квартире женщину с четырёхлетним ребёнком. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
 
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы"). Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.
 
29 сентября днём мужчина, проживающий в доме в Трамвайном переулке, при помощи электросварочного аппарата сделал несколько швов на входной двери одной из квартир, в которой проживала его 34-летняя соседка со своим четырёхлетним сыном. При этом он знал, что они находятся внутри жилища. Сделал он это из-за постоянных ссор между ними. Женщина с ребёнком были вынуждены находиться в квартире до приезда аварийных служб.
 
 

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