В Дании осудили пару, купившую польского младенца за 750 евро

Пара решилась на такой шаг из-за отсутствия собственных детей. В 2014 году женщина разместила в интернете объявление, на которое откликнулась беременная жительница Польши. Она попросила за ребёнка 10 тыс. евро, но датчане не согласились с ценой и предложили заплатить за мальчика 750 евро.

Когда ребёнок появился на свет, датчане вывезли его из Польши и предоставили властям свидетельство о рождении, выданное в Голландии, где живут родственники подсудимых.

Подлог раскрылся лишь спустя три года. Прокуратура попросила наказать супругов за нарушение закона об усыновлении. Их приговорили к 21 дню в тюрьме и 40 часам общественной работы.