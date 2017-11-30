"Ищите, пока у вас есть время": неизвестные угрожали взорвать бомбу в калининградском автобусе

В среду, 29 ноября, на электронную почту администрации Калининграда, калининградского автовокзала и компании "Тотем" пришло анонимное письмо с угрозой взорвать бомбу в автобусе. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.

"Завтра в течение дня в одном из автобусов будет взорвана бомба, — было написано в сообщении. — Ищите, мрази, пока у вас есть время, вернетесь хоть немного в реальность. Если вы не желаете слышать граждан, то мы вас заставим. Вы встали на путь войны, и дальше будет только хуже".

Послание было подписано "ЧБ".

После получения письма на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Автовокзал оцепили, из него были эвакуированы 500 человек. 17 автобусов, находившихся на территории, были выведены за её пределы. Кинологи со служебными собаками обследовали автовокзал, прилегающую территорию и перемещённый автотранспорт. Взрывных устройств обнаружено не было.

Директор ГПКО "Автовокзал" Алёна Беликова в разговоре с корреспондентом Клопс.Ru подтвердила информацию об эвакуации. По её словам, людей начали выводить из здания около 9:40. Уже в 11:30 автовокзал заработал в штатном режиме.