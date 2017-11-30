На польской военной базе в 170 км от Калининграда охранник застрелил коллегу

На польской военной базе в городе Ожиш Варминско-Мазурского воеводства охранник застрелил коллегу. Об этом сообщает RMF FM

Инцидент произошёл утром в четверг, 30 ноября. По данным радиостанции, стрельба не была преднамеренной. Во время передачи обязанностей один из охранников сделал неконтролируемый выстрел в сторону другого. Пострадавший получил ранение спины и скончался.

На месте инцидента работает военная жандармерия. Правоохранители установят обстоятельства гибели охранника и наличие у часовых квалификации и разрешения на использование оружия.