В ДТП под Черняховском погибла пенсионерка, севшая в машину за несколько минут до аварии

В ДТП под Черняховском 30 ноября погибла пассажирка внедорожника Honda. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла на 7-м км дороги Калининград — Нестеров. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda ехал в Черняховск из Калининграда. Между посёлками Подгорное и Междуречье он не убедился в безопасности манёвра и выехал на встречную полосу, чтобы обогнать впередиидущий Mercedes. Когда водитель заметил фуру, он попытался вернуться на свою полосу, но задел иномарку. От удара автомобиль Honda откинуло в отбойник, после чего машина столкнулась с фурой.

Пассажирка внедорожника Honda, которую водитель подобрал в посёлке Междуречье за несколько минут до ДТП, погибла на месте. Ей около 80 лет. Пенсионерка сидела на заднем сидении и, по предварительным данным, не была пристёгнута ремнями безопасности.

Также в ДТП пострадали водитель внедорожника и пассажирка, которая сидела на переднем сидении. Оба они были пристёгнуты ремнями безопасности. У водителя множественные переломы.