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Главная Новости Происшествия

В ДТП под Черняховском погибла пенсионерка, севшая в машину за несколько минут до аварии

15:52
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В ДТП под Черняховском 30 ноября погибла пассажирка внедорожника Honda. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
 
Авария произошла на 7-м км дороги Калининград — Нестеров. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda ехал в Черняховск из Калининграда. Между посёлками Подгорное и Междуречье он не убедился в безопасности манёвра и выехал на встречную полосу, чтобы обогнать впередиидущий Mercedes. Когда водитель заметил фуру, он попытался вернуться на свою полосу, но задел иномарку. От удара автомобиль Honda откинуло в отбойник, после чего машина столкнулась с фурой.
 
Пассажирка внедорожника Honda, которую водитель подобрал в посёлке Междуречье за несколько минут до ДТП, погибла на месте. Ей около 80 лет. Пенсионерка сидела на заднем сидении и, по предварительным данным, не была пристёгнута ремнями безопасности.
 
Также в ДТП пострадали водитель внедорожника и пассажирка, которая сидела на переднем сидении. Оба они были пристёгнуты ремнями безопасности. У водителя множественные переломы.
 
30 ноября в 12:45 за посёлком Междуречье на дороге столкнулись внедорожник Honda и фура. По сообщению очевидцев, водителя достали из машины, он был живой, пожилая пассажирка погибла на месте. 
 

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