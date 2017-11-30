Ни вещей, ни постояльцев: в Калининграде мужчина фиктивно прописал у себя в квартире 16 иностранцев

Участковые уполномоченные уличили жителя Калининграда в фиктивной постановке на миграционный учёт 16 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Калининграде возбудили уголовное дело против 43-летнего местного жителя за массовую фиктивную постановку на миграционный учёт иностранцев. Полицейские опросили соседей калининградца, которые пояснили, что никогда не видели у него каких-либо постояльцев. В квартире не было и вещей 16 жильцов, указанных калининградцем в официальных документах. Также в результате осмотра помещения подтвердилось, что хозяин проживает там один.

Ему грозит до трёх лет лишения свободы. Расследование продолжается.