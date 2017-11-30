В Калининграде таксист сломал ногу 36-летнему мужчине из-за парковочного места

В Калининграде полицейские задержали 31-летнего водителя такси за избиение местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вечером в полицию обратился 36-летний калининградец. Он сообщил, что в результате драки с неизвестным таксистом у него сломана нога в двух местах. По предварительным данным, конфликт между двумя мужчинами произошёл из-за парковочного места. Потерпевший собирался припарковать свой автомобиль возле магазина на ул. Аксакова и потребовал от таксиста освободить место. Во время выяснения отношений злоумышленник повалил соперника на капот и сильным ударом ноги сломал ему конечность в двух местах.

В ходе проверки участковые выяснили номер автомобиля такси и личность водителя. Подозреваемым оказался 31-летний калининградец. В отношении водителя такси возбудили уголовное дело по ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Максимальная санкция — лишение свободы на срок до трёх лет.