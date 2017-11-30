В Калининграде оправдали офицеров Балтфлота, обвиняемых в охоте с борта боевого вертолёта

В Калининграде прекращено уголовное дело, возбуждённое против экипажа военного вертолёта из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщает Regnum

Об этом трёх бывших подозреваемых офицеров Балтийского флота уведомил старший следователь-криминалист военного следственного отдела СК РФ по Зеленоградскому гарнизону.

"Уголовное дело, возбуждённое по ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору"), прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления", — говорится в документе следственного органа.

По сообщению агентства, дело было возбуждено после публикации в газете "Новые колёса", где утверждалось, что вертолётчики прямо с воздуха стреляли по диким кабанам, после чего садились, грузили туши в кабину и улетали.

"А потом высокопоставленные "золотопогонники" во главе с г-ном Носатовым (командующий Балтфлотом вице-адмирал Александр Носатов — Regnum.) будут вещать призывникам об "угрозе НАТО", "необходимости бдительности", "патриотизме" и "важности воинской службы". И в конце не забудут добавить что-нибудь типа "честь имею" или "есть такая профессия — Родину защищать". Главное — чтобы они после этого мясом кабана не подавились. Хотя нашим начальникам к дикому свинству не привыкать".