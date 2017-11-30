В Виштынецком парке инспекторы сожгли нелегальную охотничью вышку
Инспекторы природного парка "Виштынецкий" обнаружили нелегальную охотничью вышку. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области.
Самодельную вышку нашли во время обхода в районе пос. Сосновка. Строение из веток и картона располагалось высоко на дереве. Вышку демонтировали, построивших её браконьеров пока не нашли.
"Вышку разобрали и сожгли. Чтобы выследить браконьеров, в районе Сосновки организовано дежурство, нарушители так и не появились", — рассказал инспектор парка Денис Венскус.
Летом 2015 года экологи и жители области обеспокоились
сплошной вырубкой деревьев в Виштынецком парке. Как сообщала пресс-служба регионального лесного агентства, работы проводились из-за вредителей и болезни леса. В октябре стало известно, что сотрудники природного парка устраивали незаконную охоту
на кабанов, лосей и оленей. По этому факту новый глава министерства инициировал служебную проверку
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