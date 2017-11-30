В Виштынецком парке инспекторы сожгли нелегальную охотничью вышку

Инспекторы природного парка "Виштынецкий" обнаружили нелегальную охотничью вышку. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области.

Самодельную вышку нашли во время обхода в районе пос. Сосновка. Строение из веток и картона располагалось высоко на дереве. Вышку демонтировали, построивших её браконьеров пока не нашли.

"Вышку разобрали и сожгли. Чтобы выследить браконьеров, в районе Сосновки организовано дежурство, нарушители так и не появились", — рассказал инспектор парка Денис Венскус.