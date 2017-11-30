В Калининграде разыскивают десятилетнего Даниила, которого четыре года назад выкрал отец

В Калининграде приставы до сих пор разыскивают десятилетнего мальчика и его 35-летнего отца, который увёз ребёнка от матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

В январе 2014 года Ленинградский районный суд обязал Дмитрия Смирнова возвратить матери её сына Даниила Овченкова. Отец ребёнка проигнорировал судебное решение и не только не возвратил матери сына, но и вывез его за пределы Калининградской области.

По последней информации, сын с отцом в настоящее время могут проживать в Москве или Московской области.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, судебные приставы просят сообщить по телефонам: 69-38-00, 603-807, 8 (900) 562-36-60, 8 (900) 562-36-60.