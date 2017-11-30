В Калининградской области мужчина вырубил аллею ив стоимостью более 100 тыс. рублей

В Славске полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев стоимостью более 100 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

44-летний житель одного из посёлков вырубил аллею из 17 ив. Он заготовил на дрова деревья общей стоимостью более 112 000 рублей.

Сотрудники полиции доставили подозреваемого в отдел. Ранее он был судим за незаконное хранение оружия и преступления против личности.

Следователи возбудили в отношении 44-летнего мужчины уголовное дело по ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка зелёных насаждений в крупном размере"). Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.