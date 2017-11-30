Попавшийся на краже калининградец оказался в федеральном розыске

В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии.

На пульт дежурного поступила информация о том, что в одном из магазинов на ул. Гайдара сработала тревожная кнопка. По горячим следам сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего мужчину, который украл товар.

Во время проверки выяснилось, что ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, местный житель находится в федеральном розыске. Его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.