В Москве восемь человек получили ожоги кипятком при аварии на теплотрассе

В Москве из-за прорыва трубопровода с горячей водой пострадали восемь человек. Об этом сообщает ТАСС

Авария произошла в среду вечером на теплотрассе на востоке столицы, у пересечения Иркутской и Байкальской улиц. Восемь человек с ожогами обратились за медицинской помощью. У большинства пострадавших обожжены ноги, так как они, по сути, оказались в кипятке, уточняет агентство.

Без тепла и горячей воды остаются более двух тысяч домов. В Московском департаменте ЖКХ сообщили, что работы по восстановлению теплоснабжения ведутся в ускоренном режиме.