В Калининграде задержали грабителя, нападавшего на пенсионерок

В областном центре полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ограблении нескольких пенсионерок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Калининградской области.

Как рассказали в ведомстве, 22-летний мужчина выслеживал пожилых женщин возле магазинов, скрытно сопровождал их до дома, а затем в подъезде нападал и отнимал сумочки. На его счету несколько таких нападений, считают сотрудники уголовного розыска.

Так, вечером 15 ноября он напал на 87-летнюю жительницу дома на улице Знойной. Злоумышленник сорвал с плеча пожилой женщины сумочку, в которой были документы и деньги. На следующий день он ограбил 70-летнюю женщину на улице Горького.

Сейчас устанавливается причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела, ему грозит до семи лет лишения свободы.