Под Калининградом в ДТП пострадали пожилые супруги

В ДТП на трассе Калининград – Мамоново пострадали два человека, оба госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

По предварительной информации, около 17:00 в среду столкнулись два автомобиля, следовавшие в попутном направлении в сторону Мамоново. По свидетельству очевидцев, у автомобиля Nissan Prairie на ходу заглох двигатель, водитель направил машину на обочину и остановился. В этот момент сзади в заглохший седан врезалась Mitsubishi L 200. От сильного удара Nissan скатился в кювет, а Mitsubishi развернуло поперёк проезжей части дороги.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что на место ДТП были отправлены спасатели, чтобы вызволить заблокированного в одной из автомашин человека. Водитель Nissan Prairie и его супруга госпитализированы. Состояние мужчины 1955 года рождения оценивается как тяжёлое, сообщили в УМВД.

Обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и УМВД.