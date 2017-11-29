В Калининградской области супруги прятали безакцизный алкоголь в гараже и салоне Toyota Land Cruiser

В Калининградской области сотрудники полиции и ФСБ изъяли из незаконного оборота табак и алкоголь на сумму свыше 600 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Сигареты и водку без акцизных марок обнаружили на прилавках двух торговых павильонов городского рынка в Гусеве. Также часть из них лежали в гараже и салоне автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежащих 47-летнему подозреваемому.

Как выяснилось, супруги, проживающее в Гусеве, наладили там продажу товаров без акцизных марок. Всего у них изъяли восемь ящиков и 400 блоков сигарет, а также ящик водки. Товар, стоимостью, свыше 646 000 рублей, отправили на криминалистическую экспертизу.



"У них изъяли безакцизный алкоголь на 200 000 рублей. Он не соответствовал ГОСТам и изготавливался в кустарных условиях. Они продавали товар, который представлял угрозу для здоровья людей", — пояснили в пресс-службе ведомства.



На момент задержания преступной группировки женщина находилась на условно-досрочном освобождении. Она была осуждена за торговлю маком. Также во время обыска у супругов нашли боеприпасы.



Против подозреваемых возбудили уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации", а также по ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Расследование продолжается.