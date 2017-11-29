В Светлогорске разыскивают мужчину, представившегося торговым агентом и обокравшего магазин (видео)

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Предварительно установлено, что 22 ноября в 8:00 мужчина пришёл в торговый центр, который находится в посёлке Донское. Он представился торговым представителем, осмотрел внутренние помещения и украл из гардероба 30 000 рублей.

В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск. На вид мужчине 30–35 лет, рост — 170–175 см, худощавого телосложения. Он был одет в тёмную куртку и штаны, светлый свитер. На голове у него была бейсболка со значком Mercedes.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подозреваемого мужчины, полицейские просят сообщить по телефонам: 8 (40153) 2-21-76, 8 (40153) 2-12-02.