Двух жительниц Калининградской области будут судить за прописку в своих квартирах мигрантов

Жительниц Неманского района и Светлогорска будут судить за фиктивную прописку в своих квартирах мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

37-летняя женщина зарегистрировала в своей квартире на ул. Красноармейской иностранку. По данному адресу 31-летняя женщина никогда не проживала. Выяснилось это при проверке участковым. Соседи подтвердили, что никогда не видели прописанную в квартире женщину.

Другой случай произошёл в курортном городе. В Светлогорске за аналогичное нарушение попалась 65-летняя местная жительница. Она прописала 29-летнего приезжего из Средней Азии, заранее зная, что иностранец там никогда проживать не будет.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 322.2 УК РФ ("Фиктивная регистрация иностранного гражданина") и ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на миграционный учёт"). Санкция включает штраф до полумиллиона рублей и лишение свободы на срок до трёх лет.