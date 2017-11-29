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Главная Новости Происшествия

Двух жительниц Калининградской области будут судить за прописку в своих квартирах мигрантов

14:21
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Жительниц Неманского района и Светлогорска будут судить за фиктивную прописку в своих квартирах мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
 
37-летняя женщина зарегистрировала в своей квартире на ул. Красноармейской иностранку. По данному адресу 31-летняя женщина никогда не проживала. Выяснилось это при проверке участковым. Соседи подтвердили, что никогда не видели прописанную в квартире женщину.
 
Другой случай произошёл в курортном городе. В Светлогорске за аналогичное нарушение попалась 65-летняя местная жительница. Она прописала 29-летнего приезжего из Средней Азии, заранее зная, что иностранец там никогда проживать не будет.
 
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 322.2 УК РФ ("Фиктивная регистрация иностранного гражданина") и ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на миграционный учёт"). Санкция включает штраф до полумиллиона рублей и лишение свободы на срок до трёх лет.
 
В Калининграде 20-летний молодой человек прописал в своей квартире на ул. Платова 11 мигрантов. По данному адресу гости региона фактически не проживали.
 

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