В Калининграде Lexus сбил женщину и врезался в Mercedes

Во вторник, 28 ноября, в Калининграде на ул. Петра Румянцева случилось ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в 17:35. 46-летний водитель автомобиля Lexus сбил по касательной женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Также иномарка врезалась в ехавший справа Mercedes.

В результате ДТП 45-летнюю женщину доставили в больницу. По сообщению источника в экстренных службах города, у пострадавшей сотрясение головного мозга и ушибы рук. Также женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.