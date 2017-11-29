При тушении пожара в Гвардейском районе нашли тело мужчины
Во время тушения пожара в посёлке Комсомольском обнаружили тело мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.
68-летний мужчина погиб до приезда медиков. Информацию об обнаружении тела подтвердили в региональном СУ СК РФ.
"В посёлке Комсомольском Гвардейского района в одном из домов на ул. Новой при тушении пожара обнаружено тело 68-летнего мужчины со следами воздействия пламени. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшего и пожаротехническая для установления очага и причин возгорания. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Наталья Гацко.
Во вторник, 28 ноября, в 14:45 в одноэтажном частном кирпичном жилом доме произошёл пожар
. В огне были кухня, спальня, коридор и веранда на площади 50 квадратных метров.