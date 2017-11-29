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Главная Новости Происшествия

Сотрудники ФСБ вблизи границы задержали контрафактные алкоголь и сигареты (фото)

10:30
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Сотрудники ФСБ на территории Багратионовского района вблизи государственной границы обследовали места незаконного хранения и сбыта табачной и алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
В результате правоохранители обнаружили более 480 бутылок контрафактного алкоголя. Также сотрудники пограничного управления ФСБ нашли 42 000 пачек сигарет, которые не имели соответствующих акцизных марок.
 
Всю продукцию изъяли. Материалы проверки и товар передадут в УМВД России по Калининградской области.
 
 

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