В Калининграде на ул. Павлика Морозова маршрутка сбила восьмилетнюю девочку

Во вторник, 28 ноября, на ул. Павлика Морозова сбили восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось в 17:45. 41-летний водитель маршрутки наехал на ребёнка. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На место прибыли сотрудники ГИБДД. По словам водителя, девочка ударилась в бок микроавтобуса. На самой маршрутке повреждений нет.

Пострадавшую доставили в Детскую областную больницу с ушибами.