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Главная Новости Происшествия

Калининградка, проваливавшаяся в газовый люк, отсудила у предприятия более 100 тыс. рублей

17:41
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Провалившаяся в газовый люк женщина добилась взыскания компенсации более 100 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
 
Женщина обратилась с иском к ОАО "Калининградгазификация" о возмещении ущерба и взыскании компенсации морального вреда. Она пояснила, что в конце октября 2016 года она шла от дома к автобусной остановке. В тот день была пасмурная и дождливая погода, на дороге лежали мокрые листья. Возле одного из домов её нога провалилась в небольшой газовый люк, который был прикрыт листвой. При этом он был утоплен в асфальт, а крышка была неровная.  
 
Женщина сломала ногу. Ей сделали операцию и вставили две пластины. Пострадавшая ещё некоторое время находилась на стационарном, а затем на амбулаторном лечении.
 
Суд установил, что ОАО "Калининградгазификация" должно нести ответственность за вред, причинённый женщине. С предприятия взыскали 116 400 рублей. 
 

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