Калининградка перепутала номер квартиры и вместо любовницы мужа избила 79-летнюю пенсионерку

Полицейские привлекли 55-летнюю калининградку к ответственности за нанесение побоев пенсионерке. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию Светлого обратилась 79-летняя жительница одного из посёлков. Она рассказала, что её избила неизвестная агрессивно настроенная женщина.

Подозреваемую вскоре задержали. По предварительным данным, узнав о встречах своего мужа с другой женщиной, она отправилась выяснять с ней отношения, но перепутала номер квартиры. Женщина схватила пенсионерку за волосы и стала избивать. Та упала и сломала руку.

Против 55-летней калининградки возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои, совершённые из хулиганских побуждений").