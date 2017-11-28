Таксист оставил себе рюкзак с 98 тыс. рублей, забытый в машине 21-летней калининградкой (видео)

В Калининграде полицейские вернули девушке потерянный рюкзак с 98 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Эти деньги девушка скопила для покупки смартфона. Она весь день пыталась разыскать забытый в салоне такси рюкзак, в котором лежала крупная сумма.

"Звонки в диспетчерскую компании не принесли результата — информацией о пропавших вещах там не располагали. Результат принесло только обращение в полицию. По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение водителя такси, подвозившего калининградку. Мужчина сослался на забывчивость и добровольно выдал полицейским тот самый рюкзак со всеми деньгами", — пояснили в ведомстве.

Рюкзак вернули девушке. По факту произошедшего продолжается проверка, полицейским предстоит дать юридическую оценку действиям таксиста.