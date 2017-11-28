"Балтптицепром" задолжал 800 работникам более 14,6 млн рублей

В Калининграде директор ООО "ТПК Балтптицепром" два месяца не выплачивал работникам зарплату. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В прокуратуру Центрального района стали поступать жалобы от работников предприятия. Они сообщили, что им не платят зарплату. Прокурор отправился на предприятие и опросил работников. Выяснилось, что 13 человек не получали выплаты за сентябрь и октябрь.

В связи с этим прокуратура района провела проверку и установила, что по состоянию на середину ноября текущего года задолженность по заработной плате за сентябрь — октябрь 2017 года перед более чем 800 работниками составила свыше 14,6 млн рублей.

"В связи с этим прокурор района генеральному директору ООО "ТПК Балтптицепром" внёс представление об устранении нарушений трудового законодательства. Кроме того, в отношении руководителя предприятия и самого юридического лица прокурор района возбудил дела об административном правонарушении. Материалы проверки и постановления прокурор направил для рассмотрения в Государственную инспекцию по труду в Калининградской области", — пояснили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры директор частично погасил задолженность. Работникам ООО "ТПК Балтптицепром" выплатили более 9,6 млн рублей.