В Гурьевском районе Volkswagen сбил пьяного пешехода, идущего по дороге

В понедельник, 27 ноября, в Гурьевском районе Volkswagen сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в 21:15 на автодороге Берёзовка — Храброво — Жемчужное. 40-летний водитель Volkswagen сбил пешехода. Он, в нарушение ПДД, находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, без светоотражающих элементов на верхней одежде.

В результате ДТП 50-летнего пешехода доставили в больницу с различными травмами.