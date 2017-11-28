В Калининграде бетономешалка врезалась в пролёт Эстакадного моста, водитель получил травму позвоночника

В понедельник, 27 ноября, на набережной Карбышева бетономешалка врезалась в Эстакадный мост. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось в 10:05 под мостом около магазина "Ковры". 55-летний водитель бетономешалки не учёл габариты своей машины по высоте. В результате автомобиль врезался в пролёт Эстакадного моста. Водителя увезли в больницу.

По сообщению источника в экстренных службах города, 55-летний мужчина получил ушиб поясничного отдела позвоночника.

По словам местных жителей, на этом участке дороги постоянно ездят большие машины.

"Под мостом на острове большое и активное движение строительной техники, дороги плохие и все разбиты. Это должно было когда-нибудь случиться", — рассказали местные жители.