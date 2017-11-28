Суд огласил приговор четверым калининградцам, изнасиловавшим 16-летнюю студентку

В Багратионовске вынесли приговор четверым местным жителям, обвиняемым в групповом изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Среди обвиняемых двое подростков. Суд признал всех четырёх участников преступления виновными.

Взрослых приговорили к девяти годам лишения свободы и восьми годам четырём месяцам в колонии строгого режима. Подросток, достигший к моменту вынесения приговора совершеннолетия, осуждён на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Последний участник группы — к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии для несовершеннолетних.