Суд огласил приговор четверым калининградцам, изнасиловавшим 16-летнюю студентку
В Багратионовске вынесли приговор четверым местным жителям, обвиняемым в групповом изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Среди обвиняемых двое подростков. Суд признал всех четырёх участников преступления виновными.
Взрослых приговорили к девяти годам лишения свободы и восьми годам четырём месяцам в колонии строгого режима. Подросток, достигший к моменту вынесения приговора совершеннолетия, осуждён на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Последний участник группы — к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии для несовершеннолетних.
Инцидент произошёл в ночь со 2 на 3 мая 2016 года. В правоохранительные органы обратилась мать 16-летней жительницы Багратионовского района и сообщила, что четверо парней, двое из которых несовершеннолетние, надругались над её дочерью
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