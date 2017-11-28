В Калининграде пьяный мужчина бросился под машину и уцелел

Во вторник, 28 ноября, в Калининграде мужчина, находящийся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, бросился под колёса автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



Инцидент произошёл в полночь на ул. Карташова в микрорайоне им. Космодемьянского. Водитель автомобиля Renault рассказал, что выехал на поворот на Окружную дорогу и направился в сторону Советского проспекта. В этот момент под колёса его автомобиля бросился человек. Водитель сам вызвал скорую помощь и ГИБДД.



Выяснилось, что 27-летний пострадавший находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Медики не обнаружили у него видимых телесных повреждений. Мужчину доставили в Калининградский областной наркологический диспансер.