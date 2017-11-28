"Оглушил и угрожал ножом": в Калининграде на ул. Борзова прохожий ограбил женщину (видео)

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на прохожую. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вечером на ул. Борзова 35-летний мужчина напал на калининградку, которая возвращалась домой. Он ударил её по голове и, угрожая ножом, потребовал отдать ценности.

"Сзади напал неизвестный, оглушил меня. Когда я открыла глаза, он висел надо мной с ножом. Выхватил у меня сумку и пакет", — рассказала потерпевшая.

Женщина не успела запомнить его внешность. Полицейские опросили свидетелей, изучили записи с камер уличного видеонаблюдения и установили личность нападавшего. 35-летний гость региона пояснил, что пошёл на преступление, потому что ему не хватало на жизнь.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). По ходатайству следствия мужчину заключили под стражу. Если его вина будет доказана, он может лишиться свободы на срок до десяти лет.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска проверяют задержанного на причастность к другим подобным преступлениям, сообщить о которых можно по телефонам: 552-202, 552-203.