В Калининграде ищут 37-летнего мужчину, который пропал три дня назад

В Калининграде волонтёры ищут 37-летнего мужчину, пропавшего 24 ноября. Об этом Клопс.Ru сообщили добровольцы из сообщества "Поиск пропавших людей Калининград"

Эдуард Максимов вышел из дома на ул. Памяти Павших в Афганистане 24 ноября. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Мужчине на вид 40 лет. Рост 190 см, телосложение обычное. У него седые волосы и серо-зелёные глаза. Максимов был одет в чёрные ботинки и коричневую дублёнку. Может нуждаться в медицинской помощи.

Сообщество "Поиск пропавших людей Калининград"

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, волонтёры просят звонить по телефонам полиции 552-002, 02, 102 или координатору поисковой группы 8-911-486-44-54 (Александр).