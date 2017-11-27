Из захламлённой квартиры на ул. Киевской, где две недели пролежало тело хозяина, начали выносить мусор

Квартиру на ул. Киевской, где две недели пролежало тело умершего хозяина, начали освобождать от хлама. Об этом Клопс.Ru рассказали жильцы дома.

После того как 18 ноября из квартиры извлекли тело хозяина, который пролежал там около двух недель, жильцы писали в мэрию и управляющую компанию с требованием очистить квартиру от мусора и провести дезинфекцию. Они рассказали, что уже составили заявление в районную прокуратуру и хотели его зарегистрировать, однако утром 27 ноября в подъезде дома появились двое мужчин, которые приступили к уборке квартиры.

"Они работают в перчатках и респираторах, так как дышать там невозможно. Часть хлама вынесли и сложили у подъезда. Только к обеду они смогли очистить небольшую прихожую и добраться до кухни, открыли там окно и начали выкидывать хлам во двор. За полдня в лучшем случае им удалось вытащить треть мусора, утрамбованного в квартире", — рассказала жительница дома Татьяна.

Мужчины сообщили жильцам, что их наняла городская администрация. После того как они вынесут из квартиры хлам и проведут дезинфекцию, в муниципальном жилье сделают ремонт. Сейчас около дома сложены груды пакетов, палок, старой мебели и другого хлама. По словам местного жителя Василия, в подъезде всё ещё стоит тяжёлый запах.

"Мы столько раз обращались в разные инстанции и в мэрию, чтобы в квартире навели порядок! Но нам неизменно отвечали, что вместе с сыном, который недавно скончался, в квартире прописан его отец. И без согласия второго квартиросъёмщика, они якобы ничего сделать не могут. Тогда мы сами стали его искать, в полицию обращались. А тут вдруг выяснили, что отец соседа умер уже два года назад — приходила мать нашего "плюшкина" и рассказала об этом! Видно, и в мэрии об этом не знали", — говорит Василий.

Сейчас жители дома ждут, когда муниципальную квартиру наконец очистят от хлама. "Нам уже не верится, что наконец-то мы сможем вдохнуть полной грудью", — говорит Татьяна.

Клопс.Ru направил в администрацию Калининграда информационный запрос с просьбой пояснить, почему муниципальная квартира годами содержалась в безобразном состоянии, а на жалобы соседей никто не реагировал. Ответ из мэрии до сих пор не получен.