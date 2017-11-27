В Калининграде 20-летний молодой человек прописал в своей квартире 11 мигрантов

Полицейские установили причастность 20-летнего калининградца к фиктивной постановке на миграционный учёт одиннадцати иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Нарушения выяснились во время проверки квартиры на ул. Платова в Калининграде. По данному адресу гости региона фактически не проживали.

Против калининградца возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина"). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.