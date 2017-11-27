В Калининграде с Эстакадного моста в реку упал мужчина

В субботу, 25 ноября, в Калининграде на набережной Ветеранов, в реку с Эстакадного моста упал человек. Об этом сообщает "Система 112 Калининград" на сайте "ВКонтакте".

В "112" позвонил очевидец. Он сообщил, что молодой мужчина случайно упал в воду. У него сильное переохлаждение организма. Прохожие самостоятельно достали пострадавшего из воды. Он находился в сознании, но ему срочно нужна была медицинская помощь. На место происшествия прибыли медики.