В Гурьевске бывшие сотрудники ГИБДД пойдут под суд за вымогательство взятки

В Гурьевске завершили расследование уголовного дела по обвинению троих бывших инспекторов ГИБДД. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Экс-полицейские обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, совершённое группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки").

Как установлено следствием, 15 декабря 2016 года лейтенанты полиции 30 и 39 лет в районе посёлка Матросово Гурьевского района остановили автомобиль Volkswagen.

Водитель был пьян. Сотрудники ГИБДД вместо того, чтобы направить водителя на освидетельствование, провели с его согласия на месте экспресс-тест. Он показал, что в моче мужчины содержатся наркотические вещества. Полицейские предложили водителю заплатить 20 000 рублей. За это они обещали не составлять на него протокол.

Мужчина пояснил, что передаст деньги позже через знакомого инспектора.

"Нарушитель же обратился в региональное управление ФСБ, сообщив о противоправных действиях сотрудников ГИБДД. 20 декабря 2017 года при получении от мужчины взятки в размере 20 000 рублей 34-летний старший лейтенант полиции, осведомлённый о преступных действиях коллег, был задержан сотрудниками регионального УФСБ с поличным", — пояснили в ведомстве.

После служебной проверки троих сотрудников ГИБДД уволили из органов полиции. Обвиняемые признали вину частично. Уголовное дело направили в суд.