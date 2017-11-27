В Калининграде мужчина украл сгоревший BMW через 20 минут после пожара

В Калининграде полицейские раскрыли кражу кузова сгоревшего автомобиля BMW 520. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

27-летний калининградец обратился в полицию. Он рассказал, что с одной из улиц в Ленинградском районе пропал его сгоревший автомобиль. Отсутствие он обнаружил примерно через 20 минут после тушения пожара.

Подозреваемого полицейские застигли с поличным на одном из пунктов приёма металлолома. Кузов автомобиля, оценённый в 30 000 рублей, изъяли.

37-летний калининградец, ранее судимый за разбой, сознался в содеянном. Он пояснил, что заметил на улице сгоревшую машину, позвонил на металлоприёмку и солгал, что является собственником, но документы уничтожил пожар.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). По факту возгорания автомобиля назначена пожарно-техническая экспертиза.