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Главная Новости Происшествия

В Калининграде задержали местного жителя, брызнувшего из газового баллона в лицо водителю автобуса

11:56
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Полицейские привлекли жителя Калининграда к ответственности за распыление слезоточивого аэрозоля в глаза водителя автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
 
За помощью в дежурную часть обратился 52-летний водитель пассажирского автобуса. Мужчина пояснил, что пострадал от действий другого автомобилиста, распылившего ему в глаза газ из баллончика на ул. Артиллерийской.
 
Полицейские установили, что подозреваемый — 29-летний местный житель. Мужчина не сознался в содеянном, однако сотрудники правоохранительных органов собрали доказательства его причастности к совершению преступления. Против него возбудили уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
 
Конфликт произошёл 24 октября около 17:00. Автобус №32 приехал на кольцо на ул. Артиллерийскую. За ним ехал автомобиль Audi голубого цвета. Водитель автобуса стал сдавать назад, чтобы развернуться. Автомобилисту это не понравилось. Водитель Audi вышел из машины и подошёл к автобусу. Он ударил водителя через открытое окно, после чего брызнул ему в лицо из газового баллончика. После чего автомобилист скрылся. Пострадавшего водителя автобуса увезли в больницу.
 

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