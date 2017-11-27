В Калининграде задержали местного жителя, брызнувшего из газового баллона в лицо водителю автобуса

Полицейские привлекли жителя Калининграда к ответственности за распыление слезоточивого аэрозоля в глаза водителя автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За помощью в дежурную часть обратился 52-летний водитель пассажирского автобуса. Мужчина пояснил, что пострадал от действий другого автомобилиста, распылившего ему в глаза газ из баллончика на ул. Артиллерийской.

Полицейские установили, что подозреваемый — 29-летний местный житель. Мужчина не сознался в содеянном, однако сотрудники правоохранительных органов собрали доказательства его причастности к совершению преступления. Против него возбудили уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Ему грозит до двух лет лишения свободы.