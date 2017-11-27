+5 °C
днем
+2 °C
ночью
27 ноября 2017 г. 13:24
55 939 пользователей
за 24 часа на сайте
58.07 -0.3
Курс ММВБ на 27 ноября 2017, 13:00
69.3 -0.32
Курс ММВБ на 27 ноября 2017, 13:00
16.56 -0.07
Курс ЦБ на 28 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

В УМВД рассказали подробности столкновения BMW и такси на Ленинском проспекте

11:28
  2135
ДТП на Ленинском проспекте устроил 28-летний таксист. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
 
По уточнённым данным, в 1:30 28-летний водитель автомобиля Skoda при перестроении врезался в ехавший по трамвайным путям BMW. От столкновения иномарки отбросило в забор, они повредили четыре секции пешеходного ограждения.
 
В результате ДТП водитель Skoda получил телесные повреждения. У него множественные ушибы головы. Пострадавшего доставили в больницу.
 
Также, по сообщению источника в экстренных службах города, травмы получили ещё два участника ДТП, 20 и 19 лет. У них диагностировали ушибы, но от госпитализации молодые люди отказались. 
 
По сообщению очевидцев, автомобиль BMW сначала столкнулся с такси, а потом врезался в ограждение. Оба транспортных средства получили серьёзные повреждения.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

Особые и экономические: объясняем, что произошло с законом о калининградской ОЭЗ и почему это вызвало шумиху
24 ноября 201716:31
  10177
Особые и экономические: объясняем, что произошло с законом о калининградской ОЭЗ и почему это вызвало шумиху
Источник: В реанимации ЦГКБ на ул. Летней умер годовалый ребёнок
Фото горячей новости
12:27
  2746
В Калининграде задержали местного жителя, брызнувшего из газового баллона в лицо водителю автобуса
Фото горячей новости
11:56
  1341
В УМВД рассказали подробности столкновения BMW и такси на Ленинском проспекте
Фото горячей новости
11:28
  2135
Опубликован рейтинг лучших смартфонов 2017 года
Фото горячей новости
09:58
  3146

Лента новостей

Картинка
Высылку польского историка из Москвы связали с депортацией российского учёного из Польши
13:24
  1
Картинка
Наташа Королёва снялась в ролике, призывающем калининградцев пользоваться ремнями безопасности (видео)
13:23
  1
Картинка
Эксперты объяснили, почему нужно ограничить число инвалидов на авиарейсах
12:58
  82
Картинка
В Калининграде мужчина украл сгоревший BMW через 20 минут после пожара
12:34
  1019

Авторские колонки

Фото автора
Мария Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  13779
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  10877
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo