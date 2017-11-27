В УМВД рассказали подробности столкновения BMW и такси на Ленинском проспекте

ДТП на Ленинском проспекте устроил 28-летний таксист. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По уточнённым данным, в 1:30 28-летний водитель автомобиля Skoda при перестроении врезался в ехавший по трамвайным путям BMW. От столкновения иномарки отбросило в забор, они повредили четыре секции пешеходного ограждения.

В результате ДТП водитель Skoda получил телесные повреждения. У него множественные ушибы головы. Пострадавшего доставили в больницу.

Также, по сообщению источника в экстренных службах города, травмы получили ещё два участника ДТП, 20 и 19 лет. У них диагностировали ушибы, но от госпитализации молодые люди отказались.