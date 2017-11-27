В районе извержения вулкана на Бали находятся 300 российских туристов

На индонезийском курортном острове Бали, где произошло извержение вулкана, находятся порядка 300 российских туристов. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

Пока данные о россиянах, которые могли пострадать в результате извержения, не поступали. По информации МИД РФ, до открытия аэропорта туристы будут перевезены паромами на соседние острова.

Ростуризм призывает россиян, находящихся на Бали, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей.