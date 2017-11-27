В районе извержения вулкана на Бали находятся 300 российских туристов
На индонезийском курортном острове Бали, где произошло извержение вулкана, находятся порядка 300 российских туристов. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.
Пока данные о россиянах, которые могли пострадать в результате извержения, не поступали. По информации МИД РФ, до открытия аэропорта туристы будут перевезены паромами на соседние острова.
Ростуризм призывает россиян, находящихся на Бали, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей.
В понедельник, 27 ноября, власти Индонезии повысили уровень угрозы от активизировавшегося вулкана Агунг до максимального по четырехбалльной шкале. К нему запрещено подходить на расстояние ближе 8 км, а в некоторых местах эта зона расширена до 10 км. Столбы пепла поднимались на высоту до 3,4 км. Международный аэропорт "Нгурах-Рай" на острове Бали был закрыт на 24 часа, сообщает ТАСС
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