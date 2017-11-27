Очевидцы: на Ленинском проспекте столкнулись BMW и такси (видео)
Ночью, 26 ноября, на Ленинском проспекте произошла авария с участием автомобиля BMW и такси. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.
Иномарка сначала столкнулась с такси, а потом врезалась в ограждение, сообщили свидетели произошедшего. Оба транспортных средства получили серьёзные повреждения.
На месте ДТП работали сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Информация о состоянии водителей уточняется.
Видео: "Сообщество автомобилистов Калининградской области"