Очевидцы: на Ленинском проспекте столкнулись BMW и такси (видео)

Ночью, 26 ноября, на Ленинском проспекте произошла авария с участием автомобиля BMW и такси. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

Иномарка сначала столкнулась с такси, а потом врезалась в ограждение, сообщили свидетели произошедшего. Оба транспортных средства получили серьёзные повреждения.

На месте ДТП работали сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Информация о состоянии водителей уточняется.