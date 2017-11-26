Молодой калининградец прокатился на трамвае, ухватившись за тягово-сцепное устройство (видео)
В воскресенье, 26 ноября, калининградцы увидели очередного зацепера. Об этом сообщили очевидцы в группе
"Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в "ВКонтакте".
Молодой человек был замечен на Ленинском проспекте около 16:00. Он катался, ухватившись за тягово-сцепное устройство трамвая №5.
На прошлой неделе несовершеннолетние зацеперы катались на трамвае
в час пик на Площади Победы. Водители проезжавших мимо автомобилей сделали подросткам замечания.