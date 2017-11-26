В Германии автомобиль въехал в группу людей, есть пострадавшие
В немецком Куксхафене (Нижняя Саксония) 29-летний мужчина на легковом автомобиле въехал в группу пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ольденбурга.
От его действий пострадали шесть человек. Один из них находится в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Водитель был доставлен в полицию для выяснения обстоятельств. Пострадавших увезли в больницы, где им оказывают необходимую медпомощь, сообщает "РИА Новости"
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