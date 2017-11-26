В Германии автомобиль въехал в группу людей, есть пострадавшие

В немецком Куксхафене (Нижняя Саксония) 29-летний мужчина на легковом автомобиле въехал в группу пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ольденбурга.

#Polizei #Cuxhaven Mann fährt mit Auto in Fußgängergruppe - 6 Menschen verletzt, davon 1 Person schwer - Hintergründe + Unfallursache noch unklar - Derzeit keine Hinweise auf #Anschlag - Bitte keine Gerüchte verbreiten - Weitere Infos der Polizei folgen — Polizei Oldenburg (@Polizei_OL) 26 ноября 2017 г.

От его действий пострадали шесть человек. Один из них находится в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.