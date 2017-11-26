Из-за аллергической реакции житель Черняховска лишился автомобиля

У жителя Черняховска украли автомобиль "ГАЗ" во время продажи. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина рассказал полиции, что во время встречи с потенциальным покупателем его укусила оса, у него развилась аллергическая реакция. Почувствовав недомогание, он отдал ключи и документы клиенту, предупредив, что заберёт деньги после выздоровления. Позже покупатель отказался платить 40 тысяч рублей за автомобиль и не вернул его владельцу.

Полицейские установили личность мужчины, им оказался ранее неоднократно судимый житель Полесского района. Украденную машину он сдал на авторазборку. Она была изъята и возвращена владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.